У больного с коронавирусом депутата Шахова диагностировали пневмонию

Общество
Таисия Слепцова0
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У больного с коронавирусом депутата Шахова диагностировали пневмонию

У народного депутата Сергея Шахова, у которого ранее лабораторно подтвердили коронавирус, сегодня обнаружили пневмонию.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Друзья, как обещал, сообщаю о всех изменениях своего состояния. Сегодня мне сделали рентген, который показал незначительную пневмонию. По рекомендации врачей, остаюсь в инфекционном отделении Александровской больницы", — написал он.

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Как сообщал Укринформ, народный депутат Сергей Шахов (член депутатской группы "Доверие") заявил, что получил положительный тест на коронавирус. Информацию о том, что у народного депутата Covid-19, подтвердило Министерство здравоохранения. Также Шахов подтвердил, что заболела его жена.

По информации Министерства здравоохранения, по состоянию на 21 марта в Украине зарегистрирован 41 лабораторно подтвержденный случай Covid-19, из них 3 летальных.

На территории города Киева зарегистрировано 3 лабораторно подтвержденных случая.

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По материалам: ukrinform.ru


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