Украинцев призывают как можно быстрее возвращаться из-за рубежа

Министерство иностранных дел совместно с Министерством инфраструктуры призывают украинцев быстрее возвращаться домой из-за границы из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщается на странице "Коронавирус в мире — оперативно от МИД Украины" в Facebook.

"Уважаемые граждане, которые вынуждены возвращаться домой в очень некомфортных условиях или "застряли" за границей из-за чрезвычайной ситуации по всему миру… Не медлите с возвращением, ведь непреодолимые обстоятельства пандемии ежеминутно сокращают возможности любого пассажирского сообщения", — говорится в сообщении.

МИД и Мининфраструктуры просят украинцев воспользоваться в ближайшее время возможностями возвращения, поскольку из-за стремительного распространения заболевания коронавирусной инфекцией ежеминутно мероприятия различных стран по ограничению любого передвижения граждан становятся строже, чем когда-либо в истории.

"Вскоре большинство стран Европейского Союза могут принять решение о полном карантине, предусматривающее не только полное ограничение передвижения по территории стран, но и, в частности, закрытие гостиниц", — добавляют в МИД.

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Министерство инфраструктуры Украины призывает украинцев воспользоваться возможностью вылететь в Украину как можно скорее, ведь введение еще более строгих карантинных мер может полностью исключить осуществление любых пассажирских рейсов.

"Авиакомпании SkyUp и МАУ, которые присоединились к возвращению наших граждан в Украину, готовы формировать рейсы в зависимости от количества пассажиров, которые готовы ими воспользоваться. Авиарейсы этих компаний — пока единственная гарантированная возможность вернуться домой", — добавляется в сообщении.

Кроме того, украинцев за рубежом просят внимательно следить за новостями на официальных страницах Министерства инфраструктуры, МИД, а также на страницах зарубежных дипломатических учреждений Украины в странах пребывания и оставаться на связи с консулами.

МИД уверяет, что украинские дипломаты работают круглосуточно, чтобы оказывать поддержку и ориентировать, откуда и как можно добраться в Украину.

"Министерство инфраструктуры Украины и МИД Украины круглосуточно ведут переговоры с правительствами иностранных государств, перевозчиками и туроператорами, чтобы предоставить вам возможность как можно скорее уехать из страны, где вы находитесь", — отмечается в сообщении.

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Министерство инфраструктуры напоминает, что договорилось с авиаперевозчиками о возможности осуществления рейсов по специальным ценам: "Эти цены ниже чем стандартный тариф, учитывая, что в направлении из Украины такие рейсы осуществляются без пассажиров".

Sky Up Airlines готова сформировать рейсы из аэропортов таких городов: Прага (PRG), Тбилиси (TBS), Стамбул (IST), Барселона (BCN), Тенерифе (TFS), Мадрид (MAD), Аликанте (ALC), Неаполь (NAP) , Ларнака (LCA), Берлин-Тегель (TXL), Париж-Бове (BVА), Стокгольм (ARN), Лиссабон (LIS), Вена (VIE), Мюнхен (MUC), Таллинн (TLL), Осло (OSL), Лондон (LGW), Франкфурт (FRA), Ереван (EVN), Цюрих (ZRH), Варшава (WAW), Будапешт (BUD), Малага (APG), Загреб (ZAG).

МАУ готова сформировать рейсы из аэропортов таких городов Ларнака (LCA), Вена (VIE), Дубай (DXB), Амстердам (AMS), Брюссель (BRU), Франкфурт (FRA), Копенгаген (CPH), Стамбул (IST), Берлин (BER), Стокгольм (STO), Хельсинки (HEL).

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Как сообщал 18 марта министр инфраструктуры Владислав Криклий, правительство Украины планирует вернуть домой из-за границы до конца этой недели 90% украинцев, которые захотели вернуться. Криклий также сообщал, что с помощью авиаперевозок в Украину вернули 44 тысячи украинцев из-за рубежа с 14 по 18 марта.

По данным Минздрава Украины, в мире по состоянию на утро 20 марта зарегистрированы 244 523 случая Covid-19, из них 10 030 — летальные, 86031 человек выздоровел.

Страны Европы ввели ряд карантинных мероприятий, чтобы ограничить распространение коронавируса. В частности, были закрыты границы.

По материалам: ukrinform.ru