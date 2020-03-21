За нарушение карантина полиция составила уже 923 протокола

С начала карантинных мероприятий полицейские составили в отношении нарушителей 923 административных протокола.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Facebook.

"С начала карантинных мероприятий полицейские составили в отношении нарушителей 923 административных протокола. Кроме того, следователи начали 8 уголовных производств по фактам нарушений санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений", — говорится в сообщении.

21 марта к принятию мер по предотвращению распространения коронавируса и усилению публичной безопасности и порядка на территории государства привлекается более 17 тысяч правоохранителей. В том числе полицейских, военнослужащих Нацгвардии и спасателей.

Полицейские также в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой соблюдать рекомендации врачей и по возможности оставаться дома.

С 12 марта в Украине введен карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции и для недопущения ее распространения. Он продлится три недели — до 3 апреля.

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По данным Минздрава, в Украине лабораторно подтвердили 41 случай заболевания, три из них летальные и один человек выздоровел.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на утро 21 марта в мире зарегистрировано 276 462 случаев заражения коронавирусом, 91 954 человека выздоровели и 11 417 умерли.

По материалам: ukrinform.ru