О том, что российско-оккупационные войска уже неоднократно использовали против как в Украине, так и против Сил Обороны нашей страны вышеописанные тяжелые авиабомбы, пишет «НБН», ссылаясь на ответный комментарий к опубликованному видеосвидетельству с Сумщины, прозвучавший от главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова в эфире национального телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

Исходя из слов Буданова, путинская армия и ранее сбрасывала указанные многотонные авиабомбы. В частности, глава украинской военной разведки подчеркнул — он может прямо опровергнуть утверждения эксперта-аналитика Юлиана Репке (опубликовал видео взрыва в Новой Писаревке) касательно первого применения ОДАБ-1500.

Такие типы боеприпасов уже многократно применялись захватчиками на линии фронта, а также во время активной фазы операции «Российского Добровольческого Корпуса» и Легиона «Свобода России», — «там также ОДАБ-1500 использовали, то есть в этом нет ничего нового».

Ранее мы писали о том, как выглядел сброс 1,5-тонной авиабомбы на село в Сумской области.