Зеленский обсудил запуск образовательного проекта для школьников с руководителями телеканалов

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с руководством украинских телеканалов запуск на телевидении масштабного образовательного проекта для учащихся 5-11 классов, обучающихся дома из-за карантина.

Об этом сообщает сайт Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с руководством украинских телеканалов реализацию на национальном телевидении масштабного образовательного проекта для учащихся 5-11 классов, обучающихся дома в связи с введением в стране карантина", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе встречи глава государства заявил, что из-за ограничительных мер, введенных в стране с целью недопущения распространения коронавируса, школьники перешли на дистанционное обучение.

Зеленский предложил запустить общенациональный образовательный телевизионный проект, в рамках которого лучшие педагоги Украины будут проводить видеоуроки по различным предметам школьной программы для 5-11 классов, а крупнейшие украинские телеканалы будут показывать их в своих эфирах в наиболее удобное для детей время.

По словам Президента, формат такого телевизионного проекта должен быть не только информативным и удобным для просмотра, но и интересным детям, а также их родителям, дедушкам и бабушкам, которые остаются дома из-за карантина.

Предполагается, что телеуроки будут транслироваться как на общенациональных украинских каналах, так и в эфире ряда региональных. Также они будут доступны в сети Интернет.

Читайте также: В Черновцах запретили выходить на улицу детям до 14 лет без родителей

"Руководство украинских телеканалов поддержало инициативу Президента о необходимости производства и запуска такого важного социального проекта, учитывая введение в Украине карантина", — добавили в пресс-службе главы государства.

Фото: president.gov.ua

По материалам: ukrinform.ru