Из Эстонии вылетели 54 украинца — посол

54 гражданина Украины вылетели из Эстонии в Киев в воскресенье, 22 марта.

Об этом сообщила в Твиттере посол Украины в балтийской стране Марьяна Беца.

"54 гражданина улетели сегодня в Украину спецрейсом #SkyUpAirlines Осло-Таллинн-Киев.

Сегодня вечером #SkyUpAirlines осуществит еще один прямой чартер Таллинн-Киев с 189 гражданами Украины. Делаем все, чтобы наши граждане оказались дома как можно быстрее в это сложное время", — отметила Беца.

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Как сообщал Укринформ, Министерство здравоохранения дало рекомендации по самоизоляции и действиях при симптомах острого респираторного заболевания.

По материалам: ukrinform.ru