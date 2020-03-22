Из Эстонии вылетели 54 украинца — посол
54 гражданина Украины вылетели из Эстонии в Киев в воскресенье, 22 марта.
Об этом сообщила в Твиттере посол Украины в балтийской стране Марьяна Беца.
"54 гражданина улетели сегодня в Украину спецрейсом #SkyUpAirlines Осло-Таллинн-Киев.
Сегодня вечером #SkyUpAirlines осуществит еще один прямой чартер Таллинн-Киев с 189 гражданами Украины. Делаем все, чтобы наши граждане оказались дома как можно быстрее в это сложное время", — отметила Беца.
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Как сообщал Укринформ, Министерство здравоохранения дало рекомендации по самоизоляции и действиях при симптомах острого респираторного заболевания.
По материалам: ukrinform.ru