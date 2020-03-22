Как правильно организовать самоизоляцию дома: рекомендации Минздрава
Министерство здравоохранения дало рекомендации по самоизоляции и действиям при симптомах острого респираторного заболевания.
Рекомендации опубликованы на Facebook-странице Министерства здравоохранения.
"При первых симптомах респираторных заболеваний позвоните семейному врачу и оставайтесь дома. Внимательно отнеситесь к самоизоляции и следуйте рекомендациям. Это поможет не только обезопасить себя, но и уберечь от инфицирования сотни сограждан", — говорится в сообщении.
В частности, советы касаются того, как правильно организовать самоизоляцию дома, соблюдение правил гигиены, дезинфекции поверхностей, использование предметов домашнего обихода, мониторинг состояния здоровья и тому подобное.
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Как сообщалось, в Украине зарегистрировано 47 случаев заболевания Covid-19.
По материалам: ukrinform.ru