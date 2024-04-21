О том, что украинская армия, вероятно, значительно улучшит свое оперативное положение к июню текущего года, при условии поступления американской военной помощи, пишет «НБН», ссылаясь на Институт изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков ISW, Украина успеет воспользоваться помощью США в секторе безопасности, и сдержит полномасштабное наступление российско-оккупационных войск в июне, которое ожидается именно в этот период, по мнению главы ГРУ МОУ Кирилла Буданова.

Кроме того, российских генералитет, похоже, пришел к выводу — украинская армия не в состоянии защититься от текущих и грядущих наступательных операций армии Путина вследствие задержек или полноценного прекращения военной помощи США, что станет неотъемлемой составляющей оперативного планирования Кремля на это лето.

В частности, Москва формирует резервы оперативно-стратегического уровня для поддержки потенциального летнего наступления, но, предположительно, совершает это, основываясь на провальном сценарии — якобы даже необученные и плохо оснащенные «освободители» смогут «продавить» украинские силы, не располагающие необходимыми средствами, а также артиллерийскими и зенитными боеприпасами.

Пока же в Украине интенсивно решают кадровые проблемы, и, видимо, не прекращают проводить ротацию для отдыха и восстановления подразделений, хотя крупномасштабного эффекта необходимо больше времени.

Институт изучения войны подчеркнул — ВСУ, при условии усиления материально-технического обеспечения и количественного обновления личного состава, сможет удерживать оборону в июне, тем самым «подорвав» оперативную цель одновременных наступательных операций «второй армии мира» на более широком формате фронта.

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