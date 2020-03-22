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Министерство здравоохранения обнародовало телефоны горячих линий по Covid-19.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

"Если у вас есть вопросы о распространении коронавирусной болезни, обратитесь по телефонам, указанным ниже. При симптомах респираторных заболеваний позвоните семейному врачу", — говорится в сообщении.

<img class="aligncenter" title="Минздрав обнародовал телефоны "горячих линий" по Covid-19 » src=»https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/03/340139b80ed802800a636ffd03a36ab4.jpg» alt=»Минздрав обнародовал телефоны "горячих линий" по Covid-19″ width=»100%» />

Указаны горячие линии в 24 областях и в городах Киев и Львов.

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Также граждане могут обратиться на Правительственную горячую линию по номеру 15-45. Министерство иностранных дел — 044 238 16 57. Министерства здравоохранения — 0800505 201. Центра общественного здоровья Минздрава — 0800505840.

Фото: АА

По материалам: ukrinform.ru