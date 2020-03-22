Отмененный спецрейс SkyUp вылетит из Варшавы в Киев в воскресенье вечером

Спецрейс авиакомпании SkyUp из Варшавы в Киев, который должен был состояться в субботу, перенесен на воскресенье в 20:25 (по местному времени).

Как сообщило в Facebook посольство Украины в Польше, отмена рейса в субботу было неожиданностью не только для пассажиров, но и дипломатов, поэтому пассажирам на месте оказывалась всяческая помощь.

"Вчерашний рейс SkyUp Airlines, который должен был вылететь из Варшавы в Киев в 19:00, по независящим от Посольства причинам по решению авиакомпании был перенесен на сегодня (вылет планируется в 20:25).

О переносе рейса наши граждане и дипломаты, которые были в аэропорту, чтобы оказывать пассажирам содействие, узнали буквально перед планируемым началом регистрации на рейс", — сообщили в посольстве.

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Следовательно, для дипломатов и пассажиров рейса, это стало "неприятной неожиданностью".

Как отметили в посольстве, в сложившейся ситуации, украинские дипломаты во главе с послом Андреем Дещицей не оставили людей на произвол судьбы, и все, кто остался в аэропорту после получения информации об отмене рейса, были обеспечены водой и питанием.

В частности, дипломаты помогали украинцам в расселении в гостиницах недалеко от аэропорта, при необходимости привезли людям лекарства.

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"Надеемся, что сегодня все пассажиры рейса смогут вовремя и комфортно вылететь из Варшавы на родину", — подчеркнули в посольстве, отметив, что дипломаты будут продолжать оказывать гражданам Украины всяческую помощь.

Как сообщалось, в связи с пандемией коронавируса с 15 марта Польша закрыла свои границы для въезда иностранцев и отменила железнодорожные, авиационные и автобусные международные сообщения. С 16 марта границы для въезда иностранцев закрыла также Украина.

По материалам: ukrinform.ru