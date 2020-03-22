Полиция будет контролировать самоизоляцию граждан, которые вернулись из-за границы

Эпидемиологи вместе с Национальной полицией будут проверять соблюдение самоизоляции всех, кто возвращается в Украину из-за границы.

Об этом на пресс-брифинге сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает корреспондент Укринформа.

"Первый самолет вчера приземлился из Испании, 215 пассажиров, вчера все они были протестированы экспресс-тестами. Все они подписали согласие на добровольную изоляцию на 14 дней. Мы в Минздраве, постановлением главного государственного санитарного врача, подписание такого соглашения о самоизоляции, а также выдачу памятки о самоизоляции сделали обязательным противоэпидемическим мероприятием для того, чтобы сдержать распространение коронавирусной болезни", — сказал Ляшко.

По его словам, все документы передаются в базу для эпидемиологов. Эпидемиологи совместно с Национальной полицией Украины будут отрабатывать каждый контакт и каждое согласие на самоизоляцию.

"В случае нарушения подписанного согласия, будем инициировать привлечение этих людей к административной ответственности", — отметил Ляшко.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада во время внеочередного заседания 17 марта приняла закон №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)".

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Этот закон, в частности, предусматривает, что нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных законом «О защите населения от инфекционных болезней», другими актами законодательства, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными заболеваниями, влечет за собой наложение штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, на должностных лиц — в размере от двух до десяти тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

По материалам: ukrinform.ru