Продавец несертифицированных тестов на COVID-19 попался с поличным

Полицейские пресекли противоправную деятельность злоумышленника, осуществлявшего продажу несертифицированных в Украине тестов для определения коронавируса.

Об этом в Facebook информирует МВД.

"Фигурант с помощью мессенджера осуществлял продажу тестов, которые не получили декларацию о соответствии в Украине. Цена одного такого теста — около 750 гривень", — говорится в сообщении.

Как отмечается, полицейские составили на мужчину административный протокол и изъяли около 300 единиц товара.

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Согласно решению суда, злоумышленник заплатит 17,5 тыс. гривень штрафа.

По последним данным, в Украине зарегистрировано 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 — летальных.

По материалам: ukrinform.ru