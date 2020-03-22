Продавец несертифицированных тестов на COVID-19 попался с поличным
Полицейские пресекли противоправную деятельность злоумышленника, осуществлявшего продажу несертифицированных в Украине тестов для определения коронавируса.
Об этом в Facebook информирует МВД.
"Фигурант с помощью мессенджера осуществлял продажу тестов, которые не получили декларацию о соответствии в Украине. Цена одного такого теста — около 750 гривень", — говорится в сообщении.
Как отмечается, полицейские составили на мужчину административный протокол и изъяли около 300 единиц товара.
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Согласно решению суда, злоумышленник заплатит 17,5 тыс. гривень штрафа.
По последним данным, в Украине зарегистрировано 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 — летальных.
По материалам: ukrinform.ru