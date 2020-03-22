Советы для украинцев, которые возвращаются из-за границы

Общество
Таисия Слепцова0
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Советы для украинцев, которые возвращаются из-за границы

Министерство здравоохранения Украины призвало студентов-медиков 5 и 6 курсов присоединиться к борьбе с коронавирусом.

Об этом на пресс-брифинге сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает корреспондент Укринформа.

"Министерство здравоохранения начало сотрудничество и призвало к сотрудничеству учреждения высшего медицинского образования. Мы будем привлекать к работе со случаями и подозрениями по коронавирусной инфекции студентов-медиков, в том числе интернов, которые находятся на заочном, а также студентов 5-6 курсов", — отметил Ляшко.

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Он призвал студентов-медиков контактировать с ответственными лицами в медицинских университетах и ​​помочь медикам на местах выполнить свою миссию.

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Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 22 марта 47 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 6 новых случаев, все они — в г. Киев.

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По материалам: ukrinform.ru


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