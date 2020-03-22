В Украину из Испании вернулись 216 граждан

В аэропорт «Борисполь» из Испании вечером 21 марта прибыл рейс с 216 гражданами Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

"(21 марта — ред) в 17.15 в аэропорт «Борисполь» (терминал F) прибыл рейс 740 сообщением «Аликанте- Киев» с 216 гражданами Украины на борту", — говорится в сообщении.

Пограничники и медработники аэропорта «Борисполь» провели украинцам температурный скрининг и забор материалов на экспресс-тесты на наличие коронавируса. Каждый заполнил карточку, где оставил свои данные для врачей.

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По результатам анализа, люди с болезнью не обнаружены. Все граждане Украины пропущены на территорию государства в установленном порядке. Также обязательно всем раздают памятку о поведении во время карантина и обязательной самоизоляции на 14 дней.

По материалам: ukrinform.ru