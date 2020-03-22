Убийство в доме Кожары: адвокаты говорят, что никому еще не объявили подозрение

В деле об убийстве Сергея Старицкого до сих пор еще ни одному человеку не сообщено о подозренииСтарицкого.ана мера пресечения.

Об этом в Facebook сообщает юридическая компания "Миллер", которая представляет интересы семьи Старицкого.

"Прошел месяц со дня убийства Сергея Старицкого… До сих пор ни одному лицу не сообщается о подозрении и не избрана мера пресечения. Следствие объясняет эту задержку ожиданием заключений экспертов. Хотя часть экспертиз уже есть в материалах уголовного производства. Остальная часть или уже также готова, или будет в ближайшие дни", — отмечается в сообщении.

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Как сообщал Укринформ, 21 февраля в доме министра иностранных дел Украины в 2012-2014 годах Леонида Кожары, что в с.Чайки, произошло убийство бывшего руководителя телеканала «Интер», гендиректора телекомпании «Тонис» и одного из владельцев рекламного холдинга Atlantic group Сергея Старицкого.

По материалам: ukrinform.ru