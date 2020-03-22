Украинский Ан-124 привез в Чехию из Китая 100 тонн медицинского груза

Общество
Таисия Слепцова0
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Украинский Ан-124 привез в Чехию из Китая 100 тонн медицинского груза

Украинский самолет Ан-124 доставил в Чехию из Китая 100 тонн медицинских средств противодействия коронавирусу.

Об этом в Facebook написал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис.

«Украинский красавец Ан-124 приземляется в аэропорту чешского u. Пардубице. Он доставил в Чехию из Китая 100 тонн медицинского груза, в частности маски, респираторы и т.п.», — написал дипломат.

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Перебийнис добавил, что встречать украинский самолет прибыли премьер-министр, министр внутренних дел и министр обороны Чехии.

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Как сообщалось, в Китай вылетел военный самолет Ил-76. Он должен привезти в Украину медицинский груз, необходимый для борьбы с коронавирусной болезнью: лабораторные и экспресс-тесты, медицинские маски, аппараты вентиляции легких и многое другое.

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Фото: Евгений Перебийнис, Facebook

По материалам: ukrinform.ru


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