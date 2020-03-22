Землетрясение в Загребе не причинило вреда украинцам — посол

В результате землетрясения в Загребе один человек погиб, один госпитализирован, пока обращения от украинцев за помощью на «горячую линию» не поступали.

Об этом Укринформу сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич.

«По информации правительственной комиссии Хорватии, один человек погиб в результате падения обломка здания, один госпитализирован. Разрушены некоторые здания. Правительственная комиссия оценивает масштаб ущерба», — отметил дипломат.

Кирилич также проинформировал, что по состоянию на 13 ч. никто из граждан Украины не обращался с просьбами за помощью в связи с землетрясением на горячую линию посольства.

По словам Кирилича, здание украинского диппредставительства в результате подземных толчков не было повреждено.

Дипломат также обратился в Twitter к украинцам, находящимся в Загребе с призывом быть осторожными и следить за новостями, а в случае повторного толчка безотлагательно покинуть здания. Кроме того, он порекомендовал не пользоваться лифтом и избегать пребывания возле линий электропередач и деревьев.

Как сообщал Укринформ, три мощных землетрясения магнитудой 5,3, 5,0 и 3,7 утром в воскресенье произошли в столице Хорватии Загребе.

Местные СМИ сообщили о гибели 15-летнего парня в результате землетрясений.

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Стихия нанесла значительный ущерб хорватской столице.

Одним из наиболее пострадавших сооружений вследствие бедствия является Загребский собор, потерявший часть одной из своих башен.

Фото: HINA/Daneil KASAP

По материалам: ukrinform.ru