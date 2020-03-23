Делать онлайн-заказ продуктов безопасно – Минздрав

Минздрав Украины в связи с карантином рекомендует гражданам воздержаться от посещения мест скопления людей и по возможности пользоваться онлайн-услугами, в том числе для приобретения продуктов.

Об этом в Facebook сообщает Министерство здравоохранения.

"Онлайн-упаковку товара ни в коем случае не может делать человек с симптомами заболевания. Процесс приготовления пищи и упаковка покупок тщательно контролируется системой управления качества пищевых продуктов. Поэтому субъекты хозяйствования обеспечивают качественную подготовку продуктов питания для доставки людям, в том числе и тем пациентам, которые находятся в самоизоляции", — подчеркнул заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

В то же время Минздрав Украины рекомендует заботиться о личной гигиене и перекладывать продукты питания с торговой упаковки в обработанную домашнюю тару.

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Как сообщалось, согласно постановлению Кабинета министров, с 18 марта по 3 апреля в Украине введено запрещение железнодорожного, авиа- и автобусного сообщения междугородных и межобластных пассажирских перевозок, а также с 17 марта приостановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре.

С 18 марта по 3 апреля запрещена перевозка более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, в автобусах на городских маршрутах.

Кроме того, с 17 марта в Украине запрещено проведение всех массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и т.д.), в которых принимает участие свыше 10 человек.

С 12 марта по 3 апреля приостановлена ​​учеба в учреждениях дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионально-технического, профессионального предвысшего, высшего и последипломного образования.

По материалам: ukrinform.ru