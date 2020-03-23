Депутаты от «Слуги народа» хотят полностью вернуть русский язык на телевидение: соответствующий законопроект уже подготовлен

Он предусматривает отмену квот на украинский язык и разрешение показывать на телевидении российские фильмы, сериалы и шоу.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Telegram-канал политолога Андрея Смолия.

Он сообщает, что в парламентском комитете гуманитарной и информационной политики, под руководством «слуги» Александра Ткаченко хотят ликвидировать украинский язык:

«Депутаты от монобольшиснтва уже разработали проект закона, который предусматривает:

до конца 2020 года остановить ст. 10 о языке аудиовизуальных СМИ в законе о телевидении и радиовещании и

отменить квоту на 75% украинского языка к нулю

до конца 2020 года остановить действие нормы о 50% украинского аудиовизуального продукта

разрешить трансляцию российских фильмов, сериалов и любых других программ с РФ

до 2024 отстрочить статью о государственном языке в сфере культуры

отсрочить до 2026 года 90% переход на украинский язык».

Проще говоря, отмечает политолог, власть хочет вернуть информационное пространство Украины под руководство Кремля:

«Они хотят ликвидировать государственный язык на телевидении. Нас ждет полный реванш российского продукта на экранах».

Смолий подчеркнул, что этот проект закона могут принять уже на внеочередном заседании парламента.

Напомним, ранее мы писали, что Порошенко призвал «слуг» убрать «турбоклешни» от языкового закона.