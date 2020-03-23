Депутаты от «Слуги народа» хотят полностью вернуть русский язык на телевидение: соответствующий законопроект уже подготовлен

Важное Общество
Христина Качоровська0
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Он предусматривает отмену квот на украинский язык и разрешение показывать на телевидении российские фильмы, сериалы и шоу.

Украинский язык на телевидении
Украинский язык на телевидении. Фото — volynnews.com

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Telegram-канал политолога Андрея Смолия.

Он сообщает, что в парламентском комитете гуманитарной и информационной политики, под руководством «слуги» Александра Ткаченко хотят ликвидировать украинский язык:

«Депутаты от монобольшиснтва уже разработали проект закона, который предусматривает:

  • до конца 2020 года остановить ст. 10 о языке аудиовизуальных СМИ в законе о телевидении и радиовещании и

  • отменить квоту на 75% украинского языка к нулю

  • до конца 2020 года остановить действие нормы о 50% украинского аудиовизуального продукта

  • разрешить трансляцию российских фильмов, сериалов и любых других программ с РФ

  • до 2024 отстрочить статью о государственном языке в сфере культуры

  • отсрочить до 2026 года 90% переход на украинский язык».

Проще говоря, отмечает политолог, власть хочет вернуть информационное пространство Украины под руководство Кремля:

«Они хотят ликвидировать государственный язык на телевидении. Нас ждет полный реванш российского продукта на экранах».

Смолий подчеркнул, что этот проект закона могут принять уже на внеочередном заседании парламента.

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Напомним, ранее мы писали, что Порошенко призвал «слуг» убрать «турбоклешни» от языкового закона.


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