В интервью YouTube-каналу «Розмова» Серга признался, что до 24 февраля 2022 года он считал себя «гражданином мира», много путешествовал и не мог определиться, где хочет жить. Именно после начала полномасштабного вторжения РФ у музыканта «появилась Украина», информирует «НБН».

По словам певца, у него появились новые ценности и убеждения, в частности, он принял твердое решение о языковой трансформации. Знаменитость отметил, что переход на украинский язык с точки зрения работы над этим дался ему нелегко.

«Само решение было моментальным», – уточнил артист.

Серга отметил, что сначала он «бэкал-мекал», чтобы почувствовать свою неполноценность в выражении мыслей, что побудило его расширять словарный запас украинских слов, больше читать и работать с интонациями.

Музыкант отметил, что до сих пор у него возникает дискомфорт при написании стихов и песен, однако это мотивирует его приумножать знания и обогащать свою речь.

Ранее Серга рассказал, какая певица обещала выступить перед защитниками на фронте, однако «съехала» в последний момент.