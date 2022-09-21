Звезда после полномасштабного вторжения России уехала с детьми в Нидерланды. Внимание подписчиков Каминской привлекла новая публикация в Instagram: певица выложила фото с сыном, сопроводив его вопросом к поклонникам, информирует «НБН».

В подписи к снимку знаменитость поинтересовалась у подписчиков, как перевести на украинский язык выражение «картина маслом», которым она, по всей видимости, решила описать нежелание сына отпускать ее и идти на учебу.

«Картина олією?» — спросила Каминская, вызвав недоумение и даже возмущение у некоторых фолловеров.

Нашлись подписчики, которые попытались помочь артистке разобраться, как это словосочетание правильно перевести на украинский, другие решили, что певица насмехается над родным языком.

Комментаторы написали, что стыдно не знать язык своей родины и посоветовали звезде учить украинский, чтобы не задавать глупые вопросы.

Отметим, что ранее Каминская встала на защиту русского языка и объяснила, почему она не будет в быту говорить на украинском, которым, по ее словам, она хорошо владеет.