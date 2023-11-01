Во время выступления на медиафоруме государств СНГ Киселев отличился абсурдными высказываниями о цели российского вторжения в Украину, информирует «НБН» со ссылкой на Daily Storm.

По словам неизменного ведущего программы «Вести», российские захватчики якобы защищают украинский язык. Псевдожурналист внезапно выдал, что украинский язык – это язык россиян и часть «общей культуры» РФ с соседним государством.

Киселев добавил, что оккупанты встали на защиту украинского языка, чтобы на нем не говорили «нацисты, которые делят людей на сорта». Далее рупор путинского режима затронул тему военной помощи Киеву от США.

Топ-пропагандист заявил, что для главы американского оборонного ведомства Ллойда Остина украинский язык – «это непонятно что» и генерал США якобы не станет защищать его.

Ранее росСМИ сообщили, что пропагандисту Владимиру Соловьеву присвоили звание «герой ДНР». Россиян возмутила награда для псевдожурналиста.