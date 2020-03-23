МАУ выполнит еще восемь рейсов для возвращения украинцев 23-28 марта

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" выполнит 8 рейсов для возвращения украинцев из-за границы 23-28 марта.

Об этом сообщает МАУ в Facebook.

"Сейчас на 23-28 марта доступны для бронирования следующие направления: Брюссель, Лондон, Амстердам, Копенгаген, Баку, Дубай, Нью-Йорк, Торонто", — говорится в сообщении.

Отмечается, что МАУ также изучает спрос на рейсы из Бангкока, Денпасара, Ла Романа.

Как сообщалось, украинские аэропорты совершаются рейсы для возвращения украинцев домой из-за границы, преимущественно такие полеты осуществляют авиакомпании МАУ и SkyUp, в частности 20 и 21 марта МАУ выполнила 10 таких рейсов.

14 марта Кабинет министров Украины принял решение о временном запрете въезда в Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение. Временный запрет на въезд на территорию Украины иностранных граждан начал действовать с 00 час. 00 мин. 16 марта 2020 года и введен с 3 апреля 2020 года. А с 17 марта 2020 года-3 апреля 2020 года закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

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С 18 марта в Украине прекращены все внутреннее пассажирское междугородное сообщение: железнодорожное, автобусное и авиационное.

Украина возвращает украинцев из-за границы и после закрытия авиасообщения и границ. В частности, утром 23 марта Министерство иностранных дел сообщило, что свыше 60 тыс. сограждан удалось вернуть в Украину и еще более 27 тыс. ожидают возвращения.

По состоянию на утро 23 марта в Украине лабораторно подтвердили 73 случая заболевания, три из них летальные и один человек выздоровел.

По данным Worldometers, по состоянию на утро 23 марта общее количество больных на коронавирус Covid-19 составляет 339 710. Из них более 99 тысяч человек болели и выздоровели, а 14 704 умерли.

По материалам: ukrinform.ru