Медсестры просто увольняются – блогер сообщил о том, что ситуация с коронавирусом в ОРДЛО выходит из-под контроля «глав республик»

Автор Телеграмм-канала «Вольнодумец» сообщил, что ситуация с распространением коронавируса в ОРДЛО выходит из-под контроля «властей республик».

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на Телеграмм-канал блогера, передает НБН.

Блогер ссылаясь на информацию, которую он узнал в «Минздраве республики» сообщает, о том, что ситуация с заболеваемостью на коронавирус в «ДНР» выходит из-под контроля «властей». По информации блогера, даже врачи-инфекционисты, которые прибыли из РФ не в состоянии помочь. По его словам, «остается только констатировать факты заболевания и скрывать масштабы эпидемии».

Автор поста пишет, что в инфекционных отделениях больниц оккупированного Донецка, находятся несколько десятков человек с явными симптомами коронавируса. Он отмечает, что никто не спешит ставить им диагноз. По той причине, что в медицинских учреждениях отсутствуют тесты, поэтому больных чаще всего тестируют на грипп.

«Вольнодумец» отмечает, что 70% тестов на грипп показывают отрицательный результат. Кроме тестов на коронавирус, в ОРДЛО большая проблема со средствами дезинфекции, медицинскими препаратами, а также защитными костюмами для врачей и медсестер. Блогер отмечает и тот, факт, что в ОРДЛО отсутствуют аппараты ИВЛ. Из-за всех, этих причин, медперсонал отказывается работать.

«В отделениях острая нехватка медсестер. Они не хотят заразиться из-за отсутствия масок, защитных костюмов. Они просто увольняются»,- пишет блогер.

Кроме того, по информации блогера, «власти ДНР» решили направлять всех больных с подозрением на коронавирус в инфекционное отделение Горловской больницы. И таким образом, создать там «коронавирусную резервацию».

Ранее мы сообщали, что блогер рассказал, какую проблему пытаются решить кураторы из РФ в «ДНР».