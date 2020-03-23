Не коронавирусом единым: блогер рассказал, какую проблему пытаются решить в «ДНР» кураторы из РФ

Автор телеграмм-канала «Вольнодумец» сообщил, о том, что кураторы из РФ под руководством генерал-майора Теплинского Михаила Юрьевича провели совещание с «властями ДНР» в оккупированном Донецке. На совещании присутствовал главарь, так называемой «ДНР» Денис Пушилин, а также представители «министерств» «республики». По информации блогера, больше всего кураторов из РФ интересовал вопрос, как во время эпидемии коронавируса провести парад ко Дню победы 9 мая.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на Телерамм-канал блогера «Вольнодумец», передает НБН.

По информации блогера, кураторы из РФ под руководством генерал-майора Теплинского подвели итоги проверки в «республике». Блогер пишет, что результаты проверки Теплинский «положит на стол Дмитрию Козаку».

«Озвучивая результаты проверки, Теплинский не скрывал своего возмущения. Размеры воровства шокировали генерала, который выдал многое», — сообщает автор поста.

Кроме того, по информации блогера, Теплинский провел разговор с Пушилиным и Пашковым, а также главою «МИД» «республики» Никоноровой и «омбудсменом» Морозовой. По словам блогера, больше всего кураторов из РФ и представителей «властей» «республики» интересует вопрос, как провести парад ко Дню победы, 9 мая, в то время, когда в «ДНР» эпидемия коронавируса.

«Инквизитора» (Теплинского) больше всего интересовал вопрос, как на фоне реальной пандемии коронавируса в «ДНР», провести парад «победобесия» 9 мая», — пишет блогер.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» будут везти больных коронавирусом из РФ.