Международный Красный Крест сформировал гуманитарный груз для Украины — Кулеба

Общество
Таисия Слепцова0
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Международный Красный Крест сформировал гуманитарный груз для Украины - Кулеба

Международный Комитет Красного Креста уже готов отправить гуманитарный груз для Украины в связи с распространением коронавируса в мире.

Об этом заявил во время онлайн-брифинга в понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает корреспондент Укринформа.

«Международный Комитет Красного Креста готов отправить груз в Украину, который начал формироваться некоторое время тому назад, но на фоне развертывания пандемии коронавируса были найдены еще дополнительные товары. Груз сформирован, сейчас мы приступаем к логистике, то есть каким образом доставить его в Украину как можно скорее», — сказал Кулеба.

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Он пояснил, что по поручению Премьер-министра МИД занимается координацией получения гуманитарной помощи от других стран.

Кулеба также поблагодарил МККК за открытость к взаимодействию и существенное ускорение после разговора с Президентом Владимиром Зеленским с главой этой международной организации.

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Как сообщал Укринформ, по состоянию на 23 марта в Украине зафиксировано 73 лабораторно подтвержденных случаях Covid-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

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По материалам: ukrinform.ru


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