Минздрав разработал рекомендации относительно погребения умерших от коронавируса

Министерство здравоохранения разработало рекомендации для погребения умерших от коронавирусной инфекции.

Об этом на брифинге в понедельник сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает корреспондент Укринформа.

"ВОЗ не рекомендует никаких особых правил для погребения умерших от COVID-19. В то же время наш оперативный штаб, который работает при Минздраве, подробно рассматривал этот вопрос, определил все возможные риски, которые могут возникнуть в дальнейшем при погребении больных с Covid-19. Мы разработали определенную инструкцию, и эта инструкция ложится в нормативно-правовой акт Минздрава", — сказал Ляшко.

По его словам, наибольший риск при погребении возникает из-за ритуальных обрядов. Поэтому там, где есть большое скопление людей, прощальные поцелуи — это все точки риска, надо исключать и предотвратить.

"Мы вынуждены вам порекомендовать уменьшить время и количество гостей, провожающих человека, умершего от Covid-19, в последний путь", — заявил чиновник.

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По состоянию на утро 23 марта в Центр общественного здоровья (ЦОЗ) поступило 114 сообщений о подозрении на Covid-19, в целом же в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни Covid-19.

Как сообщал Укринформ, по данным Worldometers, по состоянию на утро 23 марта общее количество больных коронавирусом Covid-19 составляет 339 710. Из них более 99 тысяч человек заболели и выздоровели, а 14 704 умерли.

По материалам: ukrinform.ru