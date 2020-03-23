Нацгвардия начала развозить тест-системы на коронавирус по областям

Национальная гвардия доставит тест-системы на Covid-19 во все области Украины к концу дня.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба ведомства.

«Нацгвардия в сопровождении медиков начнет доставку тест-систем, поступивших по областям. Для этого будет использована авиация и спецавтомобили. К концу дня понедельника достаточное количество тестов будет во всех областях страны», — сказал министр.

Как сообщалось, ночью в Украину прибыл самолет из Китая с крупной партией тестов для выявления коронавирусной инфекции.

В настоящее время в Украине подтверждены 73 случая инфицирования коронавирусом нового типа, три из них летальные.

С 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции Covid-19.

Кабинет министров принял решение о временном запрете въезда в Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение.

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В Киевской, Черновицкой, Житомирской, Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской областях и городе Киеве введена чрезвычайная ситуация.

Закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Также остановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Фото: Facebook МВД Украины

По материалам: ukrinform.ru