Названы болезни, повышающие риск смерти при заражении коронавирусной инфекцией
Итальянские специалисты поделились результатами исследований о болезнях, которые повышают риск летального исхода для инфицированных людей.
Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.
По заключению медиков, коронавирус является особенно опасным для граждан, имеющих определенные хронические заболевания.
Так, наибольшую опасность при заражении коронавирусом составляют проблемы с сердечно-сосудистой системой. Для людей, которые имеют такие заболевания, риск смерти при коронавирусе возрастает на 10,5%.
Далее в списке лиц, находящихся в зоне риска находятся люди, страдающие диабетом. В этом случае угроза смерти повышается на 7,3%. Для тех, у кого есть хронические респираторные заболевания риск смерти повышается на 6,5%.
Также больше рискуют те, кто имеет проблемы с давлением – при гипертонии риск смерти от коронавирус повышается на 6%. Более опасен коронавирус и для людей с онкологией — риск смерти от вируса у них повышается на 5,6%.
Ранее сообщалось о том, как коронавирус действует на легкие человека.