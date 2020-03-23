Пассажиры поезда «4 столиц» пройдут двухнедельную самоизоляцию — Укрзализныця
Пассажиры поезда "4 столиц", которые прибыли в Киев из Риги, пройдут двухнедельную самоизоляию.
Об этом сообщает АО "Українська залізниця" в Facebook.
"Всем пассажирам поезда даны соответствующие рекомендации, инструкции и взяты расписки о двухнедельной самоизоляции", — говорится в сообщении.
Как сообщал Укринформ, врачи проверили пассажиров поезда из Риги, инфицированных коронавирусом не обнаружено.
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Некоторые СМИ сообщили в понедельник, что в Киев прибыл поезд из Риги с инфицированными людьми. В поезде было свыше 650 человек.
В СБУ назвали такие сообщения фейком.
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Напомним: по состоянию на утро 23 марта в Украине лабораторно подтвердили 73 случая заболевания, три из них летальные и один человек выздоровел.
По материалам: ukrinform.ru