Пенсионеры с ОРДЛО сохранят свой статус во время карантина – Минреинтеграции

Для пенсионеров из ОРДЛО на время карантина отменено требование в течение 60 дней подтверждать свое фактическое нахождение на подконтрольной территории.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины на своем сайте.

"Были внесены изменения в нормативные акты, которые убрали для ВПЛ необходимость передвигаться без крайней необходимости. В первую очередь — для пожилых людей, принадлежащих к основной группе риска заболевания Covid-19", — говорится в сообщении.

Минреинтеграции отмечает, что люди сохранят свой статус ВПЛ, пенсии и социальная помощь будут начисляться, от граждан не требуется никаких дополнительных действий.

«Ограничение передвижений — это критически необходимо, вынужденная и временная мера. Когда опасность минует — она будет немедленно отменена. Средства и теперь будут начисляться в полном объеме », — заверил глава Минреинтеграции Алексей Резников.

Как сообщал Укринформ, Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова призвала международные гуманитарные организации способствовать максимальному обеспечению тестами на определение Covid-19, медицинскими препаратами и средствами личной защиты гражданского населения, а также провести информационную компанию по недопущению распространения коронавируса среди жителей ОРДЛО.

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По состоянию на 23 марта в Украине зафиксировано 73 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

По материалам: ukrinform.ru