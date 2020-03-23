Президент перенес весенний призыв

Общество
Таисия Слепцова0
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Президент перенес весенний призыв

Президент Владимир Зеленский перенес на май-июль очередной призыв граждан на срочную военную службу.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Отмечается, что соответствующие изменения вносятся в Указ от 16 января 2020 года № 13 «Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году».

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В частности, проведение очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году переносится с апреля — июня на май-июль.

По материалам: ukrinform.ru


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