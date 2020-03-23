СБУ предотвратила незаконный вывоз за границу 40 тысяч медхалатов
На Волыни Служба безопасности Украины пресекла попытку незаконного вывоза из страны масштабной партии товаров противоэпидемического назначения, запрещенных правительством к экспорту.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
«Правоохранители остановили на таможенном посту«Ягодин» Волынской таможни грузовик, который следовал в одну из стран Евросоюза. Во время таможенного досмотра транспортного средства было обнаружено почти 40 тысяч медицинских халатов из нетканого синтетического волокна », — говорится в сообщении.
Как отмечается, организаторы сделки пытались вывезти продукцию за рубеж, несмотря на введенные правительством ограничения из-за эпидемиологической ситуации в Украине.
Стоимость задержанной партии составляет почти 42 тысячи евро.
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В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.
Фото: ssu.gov.ua
По материалам: ukrinform.ru