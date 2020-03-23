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В Украине на границе оформили восьмой эвакуационный поезд из Польши.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ в Facebook.

"Из польского города Пшемысль в пункт пропуска "Мостисская-жд/с" сегодня вечером прибыл еще один эвакуационный поезд. Контрольно-проверочные мероприятия в вагонах поезда осуществили пограничники Мостисского отряда. Всего в Украину этим рейсом прибыло 623 гражданина Украины и один иностранец", — говорится в сообщении.

<img class="aligncenter" title="В Украину прибыл восьмой эвакуационный поезд из Польши » src=»https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/03/2677baf6ca0428a465e23e6b8958024f.jpg» alt=»В Украину прибыл восьмой эвакуационный поезд из Польши» width=»100%» />

Отмечается, что военнослужащие ГПСУ вместе с представителями санитарно-карантинного подразделения провели температурный скрининг и опросы пассажиров на самочувствие.

"В ходе мероприятий по проверки в этом поезде не обнаружили ни одного пассажира с повышенной температурой, жалоб на самочувствие от пассажиров также не поступало", — отметили в ГПСУ.

Уточняется, что все пассажиры подписали добровольное согласие на проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий (собственную двухнедельную самоизоляцию) и получили памятки с информационными материалами и алгоритмом действий в случае выявления симптомов заболевания коронавируса.

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В Госпогранслужбе напомнили, что это уже восьмой поезд, прибывший из Польши в Украину. В частности, пять таких поездов прибыло в прошлую пятницу и два в субботу.

Всего в восьми поездах из Польши были эвакуированы 4 856 человек, из них 4 842 гражданина Украины и 14 иностранцев.

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В ведомстве отметили, что несмотря на временно закрытые пункты пропуска для международного пассажирского железнодорожного, воздушного и автобусного сообщения, госорганы организуют спецрейсы как наземными, так и воздушными транспортными средствами, и на этих рейсах не только из Польши, но и из других стран мира возвращаются украинцы, и в свои страны — иностранцы.

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Фото: ГПСУ

По материалам: ukrinform.ru