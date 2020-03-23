У зампредседателя Харьковского облсовета лабораторно подтвердили Covid-19

У заместителя председателя Харьковского областного совета Владимира Скоробагача, который находится в столичной больнице, лабораторно подтверждено заболевание коронавирусом.

Эту информацию подтвердила корреспонденту Укринформа пресс-секретарь заместителя председателя облсовета Виктория Петрухина.

«У Владимира Ивановича лабораторно подтверждено Covid-19. Также у него диагностирована пневмония. Сейчас он находится на лечении в Киеве», — сказала Петрухина.

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По ее информации, после возвращения из-за границы Владимир Скоробагач с 10 по 13 марта ходил на работу.

Как сообщалось ранее, у 37-летней харьковчанки, которая по возвращении из Франции осталась в Киеве, диагностировали коронавирус. Впоследствии выяснилось, что она является супругой Владимира Скоробагача. Заместитель председателя облсовета сообщал СМИ, что делал несколько тестов и они были отрицательными.

Фото: AA

По материалам: ukrinform.ru