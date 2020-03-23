Украинцам запретят въезд из-за границы без тестирования на коронавирус — Кулеба

Наши соотечественники вскоре смогут въехать на территорию Украины только после прохождения теста на коронавирус.

Об этом заявил во время онлайн-брифинге в понедельник, 23 марта, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает корреспондент Укринформа.

"Уже вскоре въезд граждан на территорию Украины будет привязан к прохождению ими теста на заболевание. Мы, с одной стороны, должны помогать украинским гражданам, но с другой стороны, мы не можем допустить лавинообразного попадания на нашу территорию дополнительных источников вируса", — сказал Кулеба.

Он обратился к согражданам, которые негативно реагируют на возвращение наших соотечественников из-за рубежа из-за угрозы распространения коронавируса, отметив, что эти люди так же имеют право быть дома — "Конституция Украины им это гарантирует".

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"Единственное, что сейчас Мининфраструктуры вместе с Минздравом должны совместно обеспечить надлежащий контроль за прибытием этих граждан на территорию Украины", — акцентировал дипломат.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 23 марта в Украине зафиксировано 73 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

По материалам: ukrinform.ru