Закарпатье будет направлять во все области данные о гражданах, которые возвращаются с ЕС

Из Закарпатской ОГА в регионы направили тысячи документов-обязательств о самоизоляции от граждан, которые пересекли границу Украины с ЕС в Закарпатской области.

Об этом на своей странице в Facebоok написал заместитель председателя Закарпатской ОГА Игорь Шинкарюк.

"Сегодня тысячи обязательств о карантине и анкет граждан Украины, которые прибыли из стран ЕС через пункты пропуска на Закарпатье и транзитом выехали в другие регионы, будут направлены в штабы временных противоэпидемических комиссий ОГА по всей Украине", — написал он.

По его словам, кризисный центр при Закарпатской ОГА с каналами цифровой связи уже обеспечил оперативной и актуальной информацией почти все регионы Украины, благодаря круглосуточной, кропотливой работе членов центра имеют возможность отслеживать и сопровождать каждого отдельного человека, который пересек границу и направился через Закарпатье к месту постоянного жительства.

Шинкарюк отметил, что это критически важные данные, которые необходимы для контроля, анализа, предупреждения, выявления и пресечения распространения инфекции в каждом населенном пункте от маленького села до мегаполиса.

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Как сообщал Укринформ, по состоянию на утро 23 марта в Украине лабораторно подтверждены 73 случая заболевания, три из них летальные и один человек выздоровел.

По данным Worldometers, по состоянию на утро 23 марта общее количество больных коронавирусом Covid-19 составляет 339 710. Из них более 99 тысяч человек болели и выздоровели, а 14 704 умерли.

По материалам: ukrinform.ru