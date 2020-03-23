Запомните сами и другим расскажите: как правильно пользоваться маской

Медицинские маски стали очень актуальны во время борьбы с пандемиеей. В Украине и Чехии ввели запрет на вход без масок в общественный транспорт.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Многие люди пользуются масками даже на улице, хотя это не обязательно, вернее даже не имеет смысла. Надевать маску необходимо в общественных местах в помещениях, в транспорте, а также при прямом контакте с больным человеком. На улице риск инфекции минимален, а если на вас чихнут, маска не поможет.

Вместе с тем 95% людей носят маску неправильно.

ВНИМАНИЕ!!! Защитную маску нужно носить только белой стороной к себе.

Почему именно так?.. Маска состоит из двух слоев. На зеленый слой нанесено особое антибактериальное вещество, которое обеззараживает микробы, а белый слой является фильтром и не допускает их попадание в дыхательные пути.

И главное, срок действия любой маски — всего несколько часов. После этого вещество пропитки теряет свои защитные свойства.

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