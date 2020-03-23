Зеленский призвал глав церквей проводить богослужения онлайн

Президент Украины Владимир Зеленский призвал глав церквей всех конфессий проводить богослужения без присутствия верующих, чтобы не создавать скопления людей и тем самым не способствовать распространению коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Спасибо тем главам церквей, которые понимают опасность и проводят богослужения без людей, в режиме онлайн. Уверен, что и другие главы (церквей — ред.) присоединятся к такой вынужденной практике. Ведь сегодня людям действительно очень нужна вера, но не менее им нужна элементарная безопасность», — сказал Президент в видеообращении.

Глава государства в очередной раз призвал граждан оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.

«Это касается не только пожилых людей, но и всех граждан. Не создавайте риск себе и окружающим», — отметил он.

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Владимир Зеленский отметил, что даже самые богатые страны мира откровенно признают неготовность своих медицинских систем выдержать большие нагрузки от количества больных коронавирусом.

«Поэтому задача номер один — минимизировать распространение вируса», — подчеркнул Президент.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на утро 23 марта в Украине лабораторно подтвердили 73 случая заболевания, три из них летальные и один человек выздоровел.

По материалам: ukrinform.ru