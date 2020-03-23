Зеленский советует во время карантина оставаться дома и тренироваться

Президент Владимир Зеленский посоветовал украинцам во время карантина оставаться дома и вспомнить о физкультуре.

Об этом он заявил в видеообращении.

"И традиционный совет, чем занять себя на карантине. Не за горами лето, а значит — самое время вспомнить о физической форме. В Интернете вы легко найдете множество видеокурсов для тренировки дома", — отметил Президент.

Зеленский заверил, что, по словам медиков, особенно сегодня физкультура нужна всем, но призвал украинцев заниматься тренировками без фанатизма и без погони за рекордами.

В то же время он напомнил, что в период карантина люди должны находиться дома и без лишней надобности не выходить.

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"Пожалуйста, оставайтесь дома и не выходите на улицу без крайней необходимости.

Это касается не только пожилых людей, но и всех граждан. Не создавайте риск себе и окружающим", — подчеркнул Президент.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 23 марта в Украине зафиксировано 73 лабораторно подтвержденных случая Covid-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

Фото: ОП

По материалам: ukrinform.ru