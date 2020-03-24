Благодаря карантину грипп в Украине пошел на спад — Ляшко

В Украине фиксируют уменьшение количества гриппоподобных заболеваний среди населения по причине превентивных мер государства.

Об этом на брифинге во вторник заявил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает корреспондент Укринформа

"Мы недавно проводили исследования, как влияют наши превентивные меры. Нельзя сказать, что сегодня мы можем говорить о коронавирусной болезни, но мы смотрим на грипп и гриппоподобные заболевания. И мы отмечаем положительную динамику, мы отмечаем уменьшение количества гриппоподобных заболеваний среди населения Украины" , — отметил Ляшко.

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Он отметил, что это может косвенно свидетельствовать о том, что карантинные меры будут давать свой положительный эффект и в распространении коронавирусной болезни.

В Украине в настоящее время лабораторно подтверждено 97 случаев Covid-19.

По материалам: ukrinform.ru