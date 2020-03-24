Эти маски на самом деле защищают от вирусов

Во время пандемии коронавируса особое внимание уделяется самоизоляции, а также средствам защиты, среди которых на первом месте маски.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Маски есть разные, но только некоторые из них могут защитить от коронавирусной инфекции. Такими масками пользуются врачи, находящиеся в непосредственном контакте с больными.

Условно маски можно разделить на три вида.

Одноразовые маски.

Это всем известные трех-четырехслойные маски бирюзово-белого цвета, которые можно носить на улице и в помещении. Такие маски нужно каждые два часа менять на свежие.

Медики утверждают, что такие маски не защитят здорового человека при близком контакте с больным.

Однако китайские ученые привели случай заражения коронавирусом пассажиров автобуса, в котором сообщается, как один человек стал источником заражения пяти пассажиров, а остальные 11 не заразились. При этом семь из них были в простых масках и сидели рядом с этим пассажиром.

Поэтому сегодня мнения по поводу защитных свойств этих масок расходятся.

Многоразовые маски.

Многоразовая маска (питта), изготовленная из вспененного полиуретана, может удерживать до 90% частиц пыли и воздушно-капельных смесей. Такие маски долговечные и лучше защищают, так как плотно прилегают к лицу. Кроме того, они легко моются и годятся для многоразового применения до двух месяцев. В основном такие маски белого и черного цветов.

Респираторы.

Респираторы типа N95 или FFP2 ВОЗ рекомендует применять людям, которые находятся в контакте с зараженными коронавирусом, однако и они не дают гарантии 100%-й защиты.

Ранее сообщалось о том, что обнаружены новые, ранее неизвестные симптомы коронавируса.