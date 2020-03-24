Глава УГКЦ призывает присоединиться к молитве Папы Римского

Глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав призвал верующих присоединиться к всеобщей вселенской молитве Папы Римского Франциска.

Такое сообщение размещено на информационном ресурсе УГКЦ.

«Прошу всех завтра, 25 марта, объединяться во всеобщей вселенской молитве с Папой Франциском», — призвал Святослав во время молебна к Богородице в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ.

Предстоятель УГКЦ поблагодарил всех верующих за то, что «ежедневно объединяются во Всецерковный, народной и общей молитве». После этого сообщил, что 25 марта Всеукраинский совет Церквей и религиозных организаций объявил днем ​​молитвы и поста за Украину. Завтра все Церкви и религиозные организации Украины будут объединены в посте и молитве.

«Прошу всех в духовном единстве пережить завтрашний день. Кроме того, 25 марта — это день Благовещения по григорианскому календарю. Поэтому в этот день весь христианский мир, по призыву Папы Франциска, будет молиться о прекращении пандемии коронавируса. Прошу всех завтра, в это время вселенской молитвы, находясь в своих домах, объединяться со Святейшим Отцом и с нами, которые соберутся в Патриаршем соборе в общей молитве», — отметил глава УГКЦ.

В Патриаршем соборе молитва начнется в 13:00 по киевскому времени. Прямой эфир можно будет посмотреть на канале «Живого ТВ» в сети YouTube или странице «Живого ТВ» в Facebook.

Также сообщается, что в пятницу, 27 марта, Святейший Отец объявил чрезвычайную молитву «Urbi et Orbi» (Городу и миру). Обычно такая молитва происходит только во время праздников Пасхи и Рождества.

«Для того, чтобы широко открыть двери милосердия Божия и вылить Божью благодать на весь мир, Святейший Отец призывает принять в ней участие. В завершение молитвы Папа Франциск уделит полный отпуст всем тем, кто с ним объединится в молитве», — добавил Блаженнейший Святослав.

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Молитва начнется в 19.00 по киевскому времени. Совместное моление будут транслировать средства массовой информации, в частности «Живое ТВ».

Как сообщалось, в Украине до 3 апреля введен карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции Covid-19. В рамках мероприятий, в частности, закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Также приостановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

По данным Минздрава, в Украине по состоянию на 13.00 24 марта зафиксированы 97 случаев коронавирусной болезни Covid-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

Фото: GOROD.LV

По материалам: ukrinform.ru