InformNapalm заявляет о блокировке своих аккаунтов в Twitter

Впервые за шесть лет Twitter заблокировал все официальные аккаунты международной волонтерской сообщества InformNapalm.

Об этом говорится в сообщении на сайте сообщества от 24 марта.

"Информируем читателей, впервые за 6 лет войны все официальные аккаунты международной волонтерского сообщества InformNapalm на украинском и иностранных языках, а также личный аккаунт учредителя сообщества и главного редактора сайта Informnapalm.org Романа Бурко были одновременно заблокированы в Twitter без каких-либо объяснений", — говорится в сообщении.

В сообществе предполагают, что это следствие массированной атаки со стороны Российской Федерации. "Одновременное блокирование произошло через несколько часов после распространения последнего твита с важными фактами разоблачения присутствия современных образцов российской военной техники на Донбассе. Эти факты содержали исчерпывающие данные по геолокации, аэрофотосъемкой и идентификацией российской военной техники в Луганской области", — отмечает InformNapalm.

Также, как сообщает сообщество, в Facebook были замечены "странные внутренние системные сообщения, содержащие информацию относительно возможного блокирования публикаций InformNapalm".

"Это похоже на сбой автоматики соцсетей, который мог быть спровоцирован ошибочными сообщениями со стороны российских троллей. Также видим, что российские фабрики троллей приспособились к использованию механизмов блокировки аккаунтов в условиях международной борьбы против распространения фейков относительно Covid-19. И используют эти механизмы для массового блокирования всех, кто раскрывает правду о российской военной агрессии", — говорится в сообщении.

По данным InformNapalm, не исключено также, что такая беспрецедентная активность российских троллей обусловлена ​​желанием руководства РФ затереть новые свидетельства продолжения российской агрессии на Донбассе, потому что это мешает планам Кремля использовать в дальнейшем глобальную мирового кризиса (которую вызвала пандемия коронавирусной инфекции) для требований снять международные санкции .

"Мы призываем наших читателей учесть, что Российская Федерация все агрессивнее пытается полностью изолировать наше волонтерское сообщество от возможности распространения OSINT-исследований через социальные сети. Именно поэтому мы просим вас добавить наш сайт в закладки, периодически проверять обновления и помогать распространять публикации всеми доступными вам средствами: в блогах, через социальные страницы и группы, через публикации в СМИ и т.д.", — подытожили в волонтерском сообществе.

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Как сообщал Укринформ, 23 марта интернет-сообщество InformNapalm обнародовала эксклюзивный аэрофотоснимок, подтверждающий наличие в Донбассе новейших российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

По материалам: ukrinform.ru