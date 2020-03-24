Из аэропорта "Схипхол", что близ Амстердама, вылетел в Киев третий спецрейс авиакомпании "Международные авиалинии Украины" с гражданами Украины на борту.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа в Гааге.

"Рейс наш сегодня уже третий. Ближайший рейс будет завтра. Места есть, поэтому люди могут попасть домой. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте МАУ, приобрести билет", — сказал в комментарии Укринформу в аэропорту "Схипхол" украинский консул в Нидерландах Юрий Карпук.

Из Амстердама в Киев вылетел третий спецрейс с украинцами / Фото: Ирина Драбок

Он также отметил, что в Украину могут вернуться и те, кто потерял свои документы.

"Ситуации эти тоже решаются. Тем, кто потерял документы, выдается удостоверение личности на возвращение, и они улетают домой", — пояснил Карпук.

Самолет в Украину вылетел в 13:05 по местному времени. Рейс из Амстердама полностью выкуплен — все 188 мест.

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Как сообщал Укринформ, первый спецрейс авиакомпании "Международные авиалинии Украины" с украинцами вылетел из Амстердама в Киев 19 марта, второй 20 марта.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вчера заявил, что наши соотечественники вскоре смогут въехать на территорию Украины только после прохождения теста на коронавирус.

По материалам: ukrinform.ru