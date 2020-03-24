Кабмину передали проект постановления, который должен разблокировать зарплаты Академии наук

Министерство образования и науки внесло в Кабинет министров проект постановления о порядке использования средств Национальной академии наук для поддержки приоритетных направлений научных исследований.

Об этом в Facebook сообщил и.о. министра образования и науки Юрий Полюхович.

"Сейчас МОН сделало все от нас зависящее, чтобы люди смогли как можно скорее получить зарплату. Проект постановления, из-за которого заблокирован процесс выплаты средств, мы получили сегодня от НАН. Срочно — в течение нескольких часов, проработали и внесли в Кабинет министров. Лично держу вопрос на контроле, чтобы документ был принят как можно скорее", — написал он.

По словам Полюховича, хронология развития событий выглядит так:

19 февраля НАН направила в КМУ на рассмотрение проект постановления КМУ «О внесении изменений в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете Национальной академии наук для поддержки приоритетных направлений научных исследований».

28 февраля КМУ направил МОН этот проект НАН для рассмотрения и внесения в установленном порядке (по Регламенту этот проект должен вносить МОН, а НАН должен предоставлять МОН для внесения. К сожалению, 9 дней было просто потеряно).

МОН подготовило необходимый пакет документов, внесло в Правительство, и 3 марта проект постановления был принят. Однако 4 марта ВРУ отправила Правительство в отставку, и постановление не было подписано.

17 марта, согласно Регламенту, секретариат КМУ вернул МОН проект постановления.

Поскольку еще ранее было понятно, что документ вернут, 10 марта НАН направила в МОН проект постановления на повторное согласование.

20 марта МОН согласовало с замечаниями проект постановления. Еще несколько дней продолжалось согласование другими ЦОИВ.

24 марта, то есть сегодня, МОН получил документ от НАН уже как субъект представления и оперативно подал в КМУ.

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Как сообщалось, 24 марта Институт молекулярной биологии и генетики НАНУ сообщил, что уже передал первые партии отечественных тест-систем ЦОЗ и Житомирскому областному лабораторному центру (на 600 анализов). Вместе с тем в институте заявили, что вынуждены отправить сотрудников в неоплачиваемый отпуск из-за нехватки финансирования.

По материалам: ukrinform.ru