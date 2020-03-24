Как позаботиться об онлайн-безопасности во время карантина – советы СБУ
В последнее время активизировались различные интернет-мошенники, которые используют тему коронавируса, чтобы обмануть граждан и получить их личную информацию.
СБУ разработала советы об онлайн-безопасности во время карантина.
"Мы собрали для вас советы по информационной безопасности. Некоторые из них довольно простые, однако действенные. Впрочем, как и мытье рук помогает остановить распространение коронавируса, так и простая гигиена в информационном пространстве поможет уберечь ваши данные", — говорится в сообщении Службы на Facebook-странице.
СБУ напоминает, что проверенную информацию о ситуации с коронавирусом можно получить здесь:
Telegram-канал "Коронавірус_інфо" о COVID-19 в Украине
Страница Минздрава Украины
Страница Центра общественного здоровья Украины
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По материалам: ukrinform.ru