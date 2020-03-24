Киевстар пользователям по договору дает дополнительное время, чтобы пополнить счет

Большинство клиентов Киевстар, которые обслуживаются по договору — физические и юридические лица — смогут пользоваться услугами оператора во время карантина даже без пополнения счета.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе Киевстар.

«Для контрактных клиентов — физических лиц и бизнес-клиентов Киевстар увеличил лимиты в рамках услуги «Отсрочка платежа». Это позволит клиентам отсрочить оплату за услуги, использованные в марте 2020 года, и платить их уже в апреле. Для абонентов, не пользующихся кредитными лимитами, Киевстар до 4 апреля отменяет комиссию при заказе дополнительных средств», — отметили в компании.

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В пресс-службе подчеркивают, что благодаря этому клиенты смогут и дальше пользоваться связью и иметь дополнительное время, чтобы пополнить счет.

Абоненты, которые перешли на контракт, воспользовавшись опцией «Отложенные подключения», то есть подписали договор без наличия на тот момент необходимых документов, будут и дальше пользоваться всеми услугами, а необходимые документы смогут предоставить уже после завершения карантина.

«Это очередные шаги компании, чтобы помочь украинцам совместно преодолеть временные трудности и адаптироваться к изменениям, которые возникают из-за режима карантина», — подчеркнули в компании.

Лимиты в рамках услуги «Отсрочка платежа» увеличены до 31 марта включительно. Для абонентов, которые будут продолжать пользоваться услугами без оплаты — лимиты будут автоматически продлены до 4 апреля включительно.

Фото из открытых источников

По материалам: ukrinform.ru