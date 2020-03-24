Коронавирус в Крыму: оккупационные власти впервые озвучили число зараженных

Так называемый «глава» АРК Сергей Аксенов впервые озвучил информацию о количестве заболевших коронавирусом на полуострове. По словам Аксенова, на территории аннексированного полуострова уже семь человек заболели коронавирусом.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Диалог.UA».

Сегодня, 24 марта, «глава» АРК Сергей Аксенов сообщил, что на территории аннексированного Крыма уже семь людей заболели коронавирусом. По словам представителя оккупационных властей, заболевшие прибыли на территорию Крыма из-за границы. Аксенов отметил, что внутри полуострова коронавирусная инфекция не распространяется и ситуация находится под контролем «властей».

По словам, Аксенова первый случай заболевания коронавирусом подтвердился еще 21 марта.

Более подробной информации «глава» Крыма не сообщил, также не рассказал о состоянии здоровья больных и как ведется их лечение.

Стоить отметить, что украинская власть никак не может проверить отвечает ли действительности информация, которую озвучил «глава» Крыма Сергей Аксенов.

Ранее мы сообщали, что «министр здравоохранения ДНР» рассказала, насколько больницы ОРДЛО готовы к коронавирусу.