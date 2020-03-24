Предпринимаем все меры – «министр здравоохранения» «ДНР» рассказала, насколько больницы ОРДЛО готовы к коронавирусу

«Министр здравоохранения» «ДНР» Ольга Долгошапко заявила, что больницы временно оккупированного Донецка и области «полностью готовы» к вспышке коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на оккупационные СМИ, передает НБН.

«Руководитель» «Министерства здравоохранения ДНР» Ольга Долгошапко заявила, что больницы «республики» полностью готовы к вспышке коронавируса. Кроме того, по словам представительницы «республики», «власти ДНР» проводят все профилактические мероприятия, чтобы не допустить распространения инфекции. По ее словам, вирус может попасть в «республику», только в том случае, «если его завезут».

«Мы предпринимаем все меры, для того, чтобы не было завозных случаев, а также, чтобы минимизировать последствия, если будут больные. Кроме того, все больницы «ДНР» полностью готовы», — заявила Долгошапко.

Стоить отметить, что «министр» незаконной республики не стала более детально рассказывать, насколько медицинские учреждения укомплектованы необходимыми средствами – дезинфекторами, масками, костюмами и средствами защиты для врачей, а также аппаратами для ИВЛ.

Кроме того, «министр» не сообщила информации о количестве подтвержденных случаев заболевание коронавирусом.

Напомним, что жители временно оккупированных территорий неоднократно сообщали в социальных сетях о том, что в больницах «республики» много больных с диагнозом «пневмония».

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